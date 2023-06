Nacht der Jugend in Gera: Blaulicht, Sport, Spieleund viel Spaß

Gera. Geraer Vereine laden am Freitag ein.

Der Freitagabend gehört in Gera ganz der Jugend: Zum zweiten Mal laden Vereine in der Stadt zur langen Nacht der Jugend ein.

In der Zeit von 16 bis 22 Uhr öffnen Vereine und Jugendeinrichtungen ihre Häuser, um sich mit spannenden Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu präsentieren. Neu in diesem Jahr sind neben Spiel, Spaß, Sport und Kreativem in den Einrichtungen zentrale Aktionen auf der Freifläche vor dem Kultur- und Kongresszentrum. Hier zum Beispiel mit Bogenschießen, Wikinger-Schach und Kranken- und Rettungswagenbegehung.

18 Akteure an elf Standorten

Zur zweiten „Nacht der Jugend“ präsentieren sich 18 Akteure an elf Standorten von Lusan bis Bieblach. Zwei kleinere Busshuttle des DRK und Hampl Motors GmbH werden unterwegs sein, um die Gäste durch die Stadt zu den Veranstaltungsorten zu bringen

Dazu gehören: das Kinder- und Jugendzentrum Bumerang in der Werner-Petzold-Straße 10, der Treffpunkt Jumpers in der Kastanienstraße 3, der 1. Basketball-Verein Gera 66 in der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule in der Birkenstraße, der 1. Pool Billard Club Gera im Vereinsheim Zwötzener Straße 35, im Stadtzentrum die Fläche vor dem KuK mit der Geraer Sportjugend, dem Jugendrotkreuz, dem Streetworkverein, der Privilegierten Schützengesellschaft, im Skatepark im Hofwiesenpark mit den Great Gera Skates, mit der Suchtberatung der Diakonie, mit der Kunstschule Gera in der Burgstraße 12, Verein Virtuosen und Schmierfinken in der Greizer Straße 20, Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) am Nicolaiberg 5, dem Jugendtreff C-One und dem Stadtjugendring in der Tonhalle in der Clara-Zetkin-Straße. Dort stellen sich auch die Mitgliedsverbände des Stadtjugendrings vor, der Jugendrat und der Kinderrat von Gera. Zudem wird es einen Infostand zu Internationalem Jugendaustausch gegeben. In Bieblach lädt das Jugendhaus Shalom ein.