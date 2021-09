Nachtragshaushalt, Vergaben und Tempo 30 im Stadtrat Weida

Weida. Der Stadtrat in Weida hat am Donnerstagabend eine lange Themenliste abzuarbeiten.

Eine lange Themenliste hat am Donnerstagabend der Stadtrat von Weida abzuarbeiten. Um 19 Uhr beginnt die öffentliche Sitzung im Bürgerhaus in der Neustädter Straße 2.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem der 1. Nachtragshaushalt für 2021 sowie die Jahresrechnung für 2020. Außerdem stehen zahlreiche Vergabeentscheidungen für Bauleistungen an. So für die Erweiterung eines Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Nonnenfelder sowie für den Ausbau des Dachgeschosses der Schlosswache, in der ein generationenübergreifendes digitales Begegnungszentrum entstehen soll. Außerdem sollen die Planungsleistungen für den Umbau und die brandschutztechnische Ertüchtigung des Awo-Kindergartens „Ameisenburg“ vergeben werden.

Außerdem sollen die Stadtratsmitglieder über die Jahresanträge 2022 für Fördermittel aus der Städtebauförderung beschließen. Und dann geht es noch um eine neue Tempo-30-Zone im Wohngebiet Weida (West). Außerdem soll ein langjähriges Feuerwehrmitglied geehrt werden.

Wie immer haben auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt die Möglichkeit für Anfragen.

