Nachwuchs für Geraer Parkeisenbahn gesucht

Gera. Tag der offenen Tür bei der Parkeisenbahn im Tierpark Gera.

Hans-Joachim Lassmann, Leiter der Parkeisenbahn, hat am Dienstag zum Tag der offenen Tür in den Geraer Tierpark eingeladen. Ziel der Veranstaltung ist, Kinder ab zehn Jahre für eine Tätigkeit als Hobbyeisenbahner zu begeistern. Luis, Bruno, Erik (in Begleitung seiner Schwester Julia) und Valentin sind als potenzielle Nachwuchseisenbahner in den Martinsgrund gekommen um sich mit der Materie vertraut zu machen. Zum Saisonauftakt im Frühling könnten sie dann nach erfolgreicher Schulung das Team als Aufsicht, Weichen- und Signalwärter, Zugschaffner, Fahrkartenverkäufer oder Fahrdienstleiter verstärken. Am 4. und 5. Februar ist Gera übrigens Gastgeber des 12. Nationalen Parkeisenbahntreffens. Da gibt es natürlich auch eine Fahrt mit der Parkeisenbahn durch den Martinsgrund. pm