Nächster Musikerabend in Bad Köstritz: „Schütz goes Jazz“ heißt es in der Brauerei

Bad Köstritz. Das Heinrich Schütz Musikfest wird mit einem besonderen Klangerlebnis aus Alt und Neu fortgesetzt. Diesmal in der Köstritzer Schwarzbierbrauerei

„Was wäre denn, wenn wir uns Heinrich Schütz einmal nicht von der Seite der historischen Aufführungspraxis her nähern würden? Wenn wir ihn in unsere Zeit holen würden? Wenn wir ihm mit der Sprache des Jazz entgegen kämen? Wir würde das wohl klingen?“ – Eine mögliche Antwort erwartet die Schütz-Haus-Direktorin Friederike Böcher und die Gäste im Rahmen des Heinrich Schütz Musikfests am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, um 19 Uhr, im Dreiseitenhof des Köstritzer Schwarzbierbrauerei.

Julla von Landsberg, vocal, Stefan Maass, Gitarre, Lars Kutschke, E-Gitarre, und Tom Götz, Kontrabass, gehen von den Kleinen geistlichen Konzerten des Köstritzer Komponisten und anderen Werken aus und setzen sie mit heutigen Musiksprachen in einen Gegensatz. So ist der Abend auch überschrieben: „Schütz im Kontrapunkt. Annäherung und Erweiterung – Improvisationen zu HS“.

Warum der Veranstaltungsort gut gewählt ist

Neue Klangwelten werden sich auftun, den Musikern bei den Proben und Vorbereitungen und allen Besuchern im Konzert. Zuhörer dürfen gespannt sein auf die Wege zwischen alt und neu, von historischer Aufführungspraxis zum Jazz. Die Direktorin rechnet mit einem besonderen Klangereignis in den Räumen der Brauerei, die genau zu dem Vorhaben „Schütz goes Jazz“ passen: Zum einen weil, die Köstritzer Schwarzbierbrauerei eine große Affinität zum Jazz hat und zum anderen weil die jahrhundertelange Tradition des Bierbrauens hier in einem modernen Ambiente neu präsentiert wird. Dazu passe die Herangehensweise von Julla von Landsberg und ihren Mannen. K

Kartenreservierungen unter Telefon: (036605) 2405 oder unter www.schütz-musikfest.de