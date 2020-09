Nächtlicher Schienenersatzverkehr zwischen Eisenacher Heinrichstraße und Bieblach-Ost

Aufgrund dringend notwendiger Instandsetzungsarbeiten an den Gleisanlagen im Bereich Straße des Bergmanns müssen sich Fahrgäste der Straßenbahnlinie 3 in der Nacht vom 24.09. zum 25.09.2020 zwischen 23 Uhr und 4 Uhr im Abschnitt Heinrichstraße - Bieblach-Ost auf Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs starten in der Heinrichstraße am Bussteig C/blauer Steig. Die Haltestellen Sorge/Markt und Leipziger Straße können während dieser Zeit nicht bedient werden. Im Bereich Straße des Bergmanns hält der Schienenersatzverkehr in Richtung Stadtzentrum an der Haltestelle der Linie 24, in der Gegenrichtung an einer Ersatzhaltestelle in der Berliner Straße vor der Einmündung Robert-Fischer-Straße.

Die Haltestelle Grüner Weg wird in Richtung Bieblach-Ost direkt gegenüber an die Siemensstraße, in Richtung Stadtzentrum in die Berliner Straße nach der Einmündung Grüner Weg auf Höhe Netto-Markt verlegt.

Alle anderen Haltestellen werden ohne zusätzliche Einschränkungen angefahren oder befinden sich an den vorhandenen Ersatzhaltestellen. Die GVB bittet um Beachtung der geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten des Schienenersatzverkehrs sowie der Fahrten der Linie 3.