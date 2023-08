Nächtlicher Übergriff: 20-Jähriger wird von Unbekannten attackiert und verletzt

Gera. Ein 20-jähriger Mann wird von drei unbekannten Angreifern in seiner eigenen Wohnung bedroht und leicht verletzt.

Ein 20-jähriger Mann rief am Donnerstagabend gegen 22 Uhr die Geraer Polizei um Hilfe, da er von drei bislang unbekannten Männern in seiner Wohnung in der Trebnitzer Straße bedrängt, körperlich angegriffen und leicht verletzt wurde.

Nach den Angaben der Polizei soll einer der Angreifer ein Messer vorgezeigt haben. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtzentrum.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0222072/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

