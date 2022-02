Närrische Freude auf der Osterburg in Weida

Weida. Der Weidaer Carneval Verein hat am Sonntag in den Burghof eingeladen und viele kommen

Immer wieder schallen am Sonntag fröhliche Schlachtrufe über den Burghof der Osterburg Weida, häufig begleitet von Partyhits wie Wolfgang Petrys „Wahnsinn“. Es ist bei allen Besuchern die pure Wiedersehensfreude an diesem sonnigen Tag, an dem sich Faschingsfans normalerweise traditionell zum Faschingsumzug durch die Stadt gerüstet hätten.

Pandemiebedingt bleibt nur ein Kleinformat. Der gastgebende Weidaer Carneval Verein (WCV) hat diesmal Faschingsfans und befreundete -vereine auf die Osterburg eingeladen, bietet im Burghof Kurzweil mit Pfannkuchen, Rostern und Spiele für die Jüngsten. „Es ist einfach toll, sich wieder mal im Kostüm präsentieren zu können. Deshalb sind viele von unserem Verein gekommen“, erzählt Vizechef Klaus Hopf vom Teichwolframsdorfer Carnevalsclub TCC „84“, von dem auch das Prinzenpaar Melissa I. und Rico I. dabei war. „Die Saison ist so gut wie durch. Schade, dass nichts stattfinden konnte. Aber wir werden zu unserem alljährlichen Sommerfest einladen, das diesmal am 2. Juli stattfinden soll“, blickt TCC-Präsident Manuel Liedloff nach vorn.

Hübsche Mädels von der Funkengarde des gastgebenden Weidaer Carneval Vereins. Foto: Christiane Kneisel

Annika Grimm aus Weida beobachtet glücklich ihre kleine Tochter Nelly, die als geschminkter Schmetterling mit ihrer „Einhorn“-Freundin Marla um die Wette strahlt. „Die zwei Mädchen sind voller Freude aufeinander zugerannt, als hätten sie sich ewig nicht gesehen, obwohl sie zusammen in den Kindergarten gehen. Der unbeschwerte Kontakt fehlt ihnen sehr“, erzählt die junge Mutter. Die vergnügliche Freiluft-Veranstaltung war für sie willkommener Anlass, um mal den Alltag hinter sich zu lassen, Sonne zu tanken und Bekannte zu treffen. Familie Kaden ist mit ihren Jungs Konstantin (8) und Theodor (4) aus Gera gekommen und freut sich über die Abwechslung. Geselligkeit genießen auch die „Glamour Girls“ des Weidaer Vereins und hoffen, dass es in der nächsten Zeit mit Zusammenkünften und Festen wieder losgehen kann. Mit ihren schicken Federhüten und extra kuscheligen Kostümen haben sich die Mädels der Prinzengarde des Berg'schen Carneval Vereins aus Berga/Elster für die kühlen Temperaturen gewappnet. Frohgelaunt treffen sie sich in der Runde und sorgen mit ihren lustigen tierischen Kostümen für Aufsehen auf dem Platz. Auch die Greizer Faschingsgesellschaft, der EFC aus Elsterberg, die Veitsberger aus Wünschendorf sind mit von der Partie.

„Das Wetter könnte nicht besser sein und wir freuen uns, dass unsere Idee so gut angenommen wird. Besonders glücklich sind wir, dass so viele Gastvereine gekommen sind. Normalerweise gestalten sie unseren Umzug in Weida mit. Nun genießen alle, dass wir uns überhaupt wiedersehen“, so WCV-Vorsitzender Lars Düwert.