Nach den Einschränkungen durch die Schneemassen am Montag (Foto) sind die Nahverkehrsbetriebe um eine Rückkehr zur Normalität bemüht.

Nahverkehr in und um Gera: Weitere Buslinien fahren wieder

Gera. Der Geraer Nahverkehrsbetrieb GVB hat nach den witterungsbedingten Problemen im ÖPNV am Montag durch große Schneemengen am Dienstag weitere Buslinien wieder in Betrieb genommen. Darüber informiert das städtische Unternehmen auf seiner Internetseite.

Die Straßenbahnlinien, die inzwischen alle wieder bedient werden, und Bus-Linie 10 (nur bis Klinikum, Hammelburg und Martinshöhe werden Stand Dienstag, 8 Uhr nicht angefahren) konnten bereits seit Montagnachmittag wieder bedient werden. Komplett eingestellt waren am Dienstag laut der Übersicht nur noch die Linien 12, 13 und 14.

Auf Linie 11 wird die Martinshöhe noch nicht angefahren, auf Linie 15 der Gewerbepark und auf Linie 19 werden Leumnitz, Naulitz und Thränitz noch nicht angefahren (Stand 8 Uhr). Linie 24 verkehrt auf geänderter Linienführung.

Für die Bus-Linien 17, 18, 25 und 26 werden keine weiteren Einschränkungen mitgeteilt. Über allen Angeboten steht jedoch, dass es weiterhin aufgrund der Wetter- und Verkehrslage zu Fahrplanabweichungen kommen kann.

Servicetelefon GVB: 0365 - 73 90 111

Weniger ins Detail geht am Dienstagmorgen noch der RVG Regionalverkehr Gera/Land. "Aufgrund der aktuellen Witterungslage sowie der immer noch schwierigen Verkehrslage kommt es derzeit zu erheblichen Verspätungen", wird auf der RVG-Internetseite informiert. Auf telefonische Nachfrage heißt, dass man abhängig von der Straßensituation den ganz normalen Fahrplan fahren wolle.

Alle Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren, welche Einschränkungen gegebenenfalls noch bestehen, heißt es.

Die Servicenummern für PRG Greiz: 03661 / 7065-0, für RVG Gera: 0365 / 82 456-0