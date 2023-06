Naturfreunde Gera erkunden Elsterquelle

Gera. Tour von Gera bis ins tschechische Asch

Die Naturfreunde Gera nahmen den vom BUND Thüringen initiierten langen Tag der Natur zum Anlass, die Weiße Elster zu erkunden. Dazu trafen sich Mitglieder und Interessierte am Morgen des vergangenen Samstags am Geraer Hauptbahnhof, um gemeinsam nach Bad Brambach zu reisen. Von da führte sie der Weg zur Quelle der Weißen Elster in einem Naturschutzgebiet nahe dem tschechischen Asch. Dort angekommen erfrischten sich die Fahrradbegeisterten am frischen Quellwasser und folgten dem Fluss weiter bis Bad Elster. Maik Gerstner, Vorsitzender der Naturfreunde Gera, zeigte sich zufrieden: „Die Quelle liegt sehr idyllisch eingebettet mitten im Wald. Man kann dort noch mit beiden Beinen auf beiden Elsterufern gleichzeitig stehen. Kaum vorstellbar, dass aus dem kleinen Rinnsal der Fluss wird, wie wir ihn hier kennen.“ Auf Initiative der Naturfreunde Gera wurde die Weiße Elster 2020 zur Flusslandschaft des Jahres gekürt und aufgrund der Pandemie bis 2023 verlängert.

Nächste Tour führtnach Zeitz

Die nächste Radtour entlang der Weißen Elster findet am 24. Juni statt. Dann wollen die Naturfreunde von Gera nach Zeitz radeln. Interessierte melden sich direkt beim Vorsitzenden unter kontakt@naturfreunde-gera.de oder 0151/23 63 58 30. Die Naturfreunde Gera setzen sich nicht nur für den Schutz der Umwelt und die Förderung von Naturerlebnissen ein, sondern schaffen auch eine offene und einladende Gemeinschaft für Menschen jeden Alters und Hintergrunds. Mit ihren regelmäßigen Veranstaltungen wie dieser beeindruckenden Radtour möchten sie die Verbindung zwischen Mensch und Natur stärken und neue Mitglieder dazu ermutigen, sich anzuschließen.