Naturkundemuseum in Gera: Wenn nur noch Krümel übrig bleiben

Frank Hrouda (li.) übergibt zahlreiche Kisten mit zerfallsgefährdeten Mineralien aus der Sammlung des Museums für Naturkunde Gera an Tilo Pönitz in Freiberg.

Gera. Aktion zum Erhalt von zerfallsgefährdeten Mineralien-Schätzen im Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Gera bewahrt in seiner Sammlung über 10.000 Mineralstufen aus Ostthüringen und der ganzen Welt auf. Die meisten davon überdauern die Zeit ohne Schaden zu nehmen. Einige verändern sich jedoch im Laufe der Jahre auch bei guten Lagerbedingungen zu ihrem Nachteil bis hin zum völligen Zerfall.

Über 70 zerfallsgefährdete Mineralstufen aus der Museumssammlung können nun dank der Unterstützung des Thüringer Ministers für Umwelt, Energie und Naturschutz Bernhard Stengele durch eine aufwendige Spezialbehandlung vor dem Zerfall bewahrt werden.

Über 5300 Euro werden vom Projektträger dem Verein Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde investiert. 80 Prozent erhielt der Verein aus Überschüssen der Staatslotterie vom Thüringer Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz Bernhard Stengele. Weiterhin mit finanzielle Zuwendungen beteiligt haben sich die Volksbank Gera Jena Rudolstadt sowie Doris-Inge und Günter-Erich Rohleder aus Gera.

Die Behandlung umfasst die Reinigung, die Konservierung und die Stabilisierung. Dazu wurden die betroffenen Mineralien aus der Museumssammlung in die „Mineralienwerkstatt Pönitz“ nach Freiberg in Sachsen transportiert.

Diese Einrichtung ist renommiert und hat bereits Mineralien für viele bedeutende Einrichtungen, wie die TU Bergakademie Freiberg, die Universität Bonn und das Städtische Museum Zwickau erfolgreich behandelt. In der Vergangenheit wurden auch schon einzelne Mineralstufen des Geraer Museums für Naturkunde in der Freiberger Werkstatt konserviert, was in der Regel privat finanziert wurde.

Die Erfahrungen damit sind sehr gut. Schon 2009 konservierte Mineralien sind bis heute stabil. Die Hauptursache für Zerfallsprozesse bei Mineralstufen liegt in der Zersetzung von Pyrit und Markasit, von denen auch kleine, kaum sichtbare Mengen in der Gesteinsmatrix einer Mineralstufe ausreichen. Bedingt werden diese Vorgänge durch den im Museum unvermeidlichen Sauerstoffzutritt. Vor der Bergung gab es keinen Sauerstoffkontakt der Mineralien, so dass sie dort stabil blieben und nicht zerfielen.

In der Folge des Zerfalls an der Erdoberfläche bilden sich immer mehr Risse, es entstehen weiße Ausblühungen samt schwefeliger Gerüche und im schlechtesten Fall bleibt von einer kostbaren Mineralstufe nur ein Haufen „Krümel“ übrig.

Betroffen sind vor allem Mineralien von der Uranlagerstätte Ronneburg in Ostthüringen.

Das Museum für Naturkunde und der Verein Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde wollen ein Stück „Kulturgut aus der Natur“ auch für zukünftige Generationen sichern.

Die Kostbarkeiten, die Bergleute unter hohen Risiken aus hunderten Metern Tiefe an die Erdoberfläche gebracht haben, sollen im Museum sicher erhalten bleiben.