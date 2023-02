Baustelle des Seniorenpflegeeinrichtung in Pölzig.

Neubau aus Holz in Pölzig wächst

Pölzig. Pflegeheimplätze im ländlichen Raum entstehen am Ortsrand von Pölzig.

Die Seniorenpflegeeinrichtung Landhaus Pölziger Hof nimmt inzwischen Gestalt an. Der zweigeschossige Neubau mit einem zum Teil bedachten Innenhof an der Ronneburger Straße wird in Holzbauweise errichtet und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet sein. Betreiber des Hauses mit seinen 55 Pflegeplätzen wird die Victor’s Group aus Saarbrücken. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.