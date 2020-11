Neue Abstrichstelle in der Geraer Panndorfhalle

Ab Mittwoch gibt es in der Stadt Gera eine neue Corona-Abstrichstelle, teilt der Krisenstab mit. Diese befindet sich im Konferenzraum der Panndorfhalle. Die Abstrichstelle hat Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang Ost in der Neuen Straße. Der Hallenzugang für den Sportbetrieb befindet sich an der Nordseite und damit weiträumig entfernt, so dass der Trainingsbetrieb in der Halle weiter aufrechterhalten werden kann.

Vier mobile Teams derzeit

Die neue Abstrichstelle ergänzt die „Fliegenden Teams“ des Gesundheitsamts. In den vergangenen Tagen war das Testaufkommen so hoch – etwa 960 Abstriche innerhalb von 14 Tagen – , dass dringend eine weitere Alternative benötigt wurde. Durch die stationäre Teststelle reduziert sich der Aufwand für Anfahrt und Schutzkleidung im Zusammenhang mit der Durchführung der Abstriche. „Derzeit haben wir vier Teams, die vom jeweiligen Wohnort zum nächsten jeweiligen Wohnort fahren, um die Kontaktpersonen von Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, zu testen. Zum Teil wurden mehr als 200 Menschen pro Tag abgestrichen. Wenn diese Personen nun in die Panndorfhalle kommen, sparen wir sehr viel Zeit und natürlich auch Kosten“, begründet Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) diese Maßnahme.

Öffentliche Verkehrsmittel verboten

In der Abstrichstelle werden künftig jene Personen auf das Corona-Virus getestet, die als Kontaktperson ermittelt wurden, mobil sind, keine Symptome aufweisen und vom Gesundheitsamt einen Termin erhalten haben. Diese Personen dürfen nur für den direkten Weg von und zur Teststelle, das heißt ohne Umwege, ohne andere Erledigung, die häusliche Isolierung unterbrechen, um mit dem eigenen Pkw ohne weitere Mitfahrer zu fahren oder im Fall kurzer Wege zu Fuß von der Wohnung zur Teststelle unter Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen zu laufen. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist verboten.

Inzidenzwert steigt auf 108,5

Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden und nicht mobil sind, werden weiterhin durch das mobile Testteam abgestrichen. Menschen, die typische Covid-19 Symptome haben, nehmen wie bisher Kontakt mit ihrem Hausarzt beziehungsweise am Wochenende mit der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116 117 auf.

Diagnostik-Stau bedingt hohe Fallzahl

Am vergangenen Samstag wurden dem Geraer Gesundheitsamt aus den Laboren insgesamt 49 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Grund für die hohe Zahl war unter anderem ein Diagnostik-Stau im Labor, sodass die Ergebnisse länger als üblich nicht bekannt waren, machte der Krisenstab aufmerksam. Über das Wochenende wurden weitere 19 Fälle gemeldet, so dass es in Gera aktuell 158 Menschen gibt, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Besuchsverbot für betroffenes Pflegeheim

Aktuell betroffen seien erneut Gemeinschaftseinrichtungen. So gibt es Fälle in der Integrierten Gesamtschule sowie in der Kita Grashüpfer in Gera-Aga. Die Einrichtungen befinden sich in Stufe Gelb, genauso wie die SBBS Wirtschaft und Verwaltung, die SBBS Gesundheit und Soziales, das Zabelgymnasium, das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium und die 4. Regelschule. Für das Geraer Pflegeheim, bei dem am Samstag mehrere Infizierte registriert wurden, sprach das Gesundheitsamt ein Besuchsverbot aus.

Die Quarantäne endete am Montag für Schüler und Lehrer der Hans-Christian-Andersen Grundschule. In Stufe Rot befinden sich die Kita Storchennest und die Private Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung. Der aktuelle Inzidenzwert in Gera liegt bei 108,46. Seit März haben sich 713 Personen infiziert, 528 gelten als genesen, 27 sind verstorben.