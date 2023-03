Neue Auenweiden bei Meilitz unterstützen den Hochwasserschutz

Meilitz. Projekt der Deutschen Umwelthilfe mit der Natura2000 Station im Osterland.

An der Elster bei Meilitz ist eine ausgedehnte Auenweide entstanden. Wo zuvor die Argrargenossenschaft Kauern einen Maisacker bewirtschaftete, finden sich jetzt 21 Hektar extensive Ganzjahresweide. Hier grasen Belted Galloways der Wünschendorfer Isaro-Hill-Ranch. Das angrenzende, ausgezäunte Eichenwäldchen nutzt seit Jahren der Meilitzer Kindergarten „Bussi Bär“ für Erlebnisse und Spielspaß in der Natur. Von dort lassen sich nun gut die Rinder mit den weißen Bauchstreifen beobachten.

Im August 2019 startete die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zusammen mit der Natura2000 Station Osterland und weiteren Partnern in der Meilitzer Flur das Modellprojekt „Auenweiden“. Das Projekt unterstützt die Einrichtung extensiver Weiden in Auen. Zugleich ist es Brücke zwischen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz.

„Auslöser für das Projekt sind die Wetterextreme. Renaturierungsprojekte und Naturschutz bieten Lösungen an. Flüsse benötigen mehr Raum, Deiche sollten geschlitzt oder zurückgebaut werden, damit das Wasser in die Aue fließen kann. Statt Ackerland ist Grünland in der Aue wichtig. All das führt zu einer Schwammwirkung, dient dem Klimaschutz und der Artenvielfalt und hat zudem Erholungsqualität“, fasst Gabi Fiedler, Fachreferentin und Leiterin der Bundesgeschäftsstelle Hannover der Deutschen Umwelthilfe, im Gespräch mit dieser Redaktion zusammen. Das Projekt findet in den nächsten Wochen seinen Abschluss, weshalb die Deutsche Umwelthilfe vor wenigen Tagen Interessierte nach Meilitz eingeladen hatte. Gabi Fiedler und Sabrina Schulz standen als DUH- Vertreter Rede und Antwort.

Kleine Aufgaben warten noch beim Projekt: So ist eine Storchennisthilfe geplant. Idealerweise soll die Galloway-Herde perspektivisch mit Pferden gemischt werden. Die DUH-Vertreterinnen mussten sich auch der Kritik stellen. So habe es zu wenig Bürgerbeteiligung gegeben, wurde bemängelt. Das resultierte vor allem aus Personalausfällen und der Pandemie, räumte Fiedler ein. Herausfordernd bei der Umsetzung des Projektes war die dichte Besiedelung: Viele Nutzungsansprüche und Partner mussten unter einen Hut gebracht werden.

Für viel Ärger unter den Einwohnern – das zeigte sich auch beim Infoabend – sorgt indes der schleppende Hochwasserschutz in diesem Abschnitt. Zehn Jahre nach dem Extrem-Hochwasser ist immer noch nichts passiert. So sollte der Deich geschlitzt werden. „In Meilitz zeigt sich, wie zwei Aspekte, Natur- und Tierschutz, schon gut funktionieren. Beim Hochwasserschutz muss dringend schnell nachgezogen werden. Ansprechpartner dafür ist ein Mitarbeiter beim TLUBN. Die Umwelthilfe versteht sich hier als Mittlerin“, sicherte Projektleiterin Sabrina Schulz zu.