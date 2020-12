Neue Ausgabe von „Neu in Gera“ zunächst nur digital

Druckfrisch ist kurz vor Weihnachten die nunmehr 4. Ausgabe der Geraer Zeitung „nig – Neu in Gera“ erschienen. Geflüchtete und Migranten berichten diesmal vor allem über das Bildungssystem in Syrien, wie sie es erlebt haben und wie sie hier in Deutschland die Sprache erlernen und sich um Ausbildung bemühen. Sie seien dankbar dafür, dass sie und ihre Kinder in Deutschland lernen und studieren dürfen, während etwa 2,7 Millionen syrische Kinder durch Krieg oder in den Flüchtlingslagern keinen oder kaum Zugang zu Bildung hätten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die neue Ausgabe dokumentiere auch, wie Geflüchtete sich aktiv am gesellschaftlichen Leben in Gera beteiligen und sich für ein besseres Zusammenleben in den Stadtvierteln einsetzen würden.

Drei Autoren hätten beim Schreibwettbewerb von „StadtLesen“ Preise errungen. Das gesamte Team freue sich über den Integrationspreis der Stadt Gera, den es im September 2020 erhalten hat.

Die Zeitung, die sonst in Kultureinrichtungen, auf Ämtern, in Arztpraxen und anderen öffentlich zugänglichen Orten ausliegt, wird durch den Lockdown erst später an ihre Leser gelangen. Digital ist die Zeitungslektüre aber möglich unter: www.nig-otegau.de/pdf-lesen