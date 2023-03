Neue Ausstellung im Geraer Rathaus

Gera. Stadt Gera erinnert mit Ausstellung an ehemaligen Oberbürgermeister.

Am 1. März wäre Horst Pohl 100 Jahre alt geworden. Er war von 1962 bis 1988 Oberbürgermeister von Gera und bis heute mit 25 Dienstjahren das Stadtoberhaupt mit der längsten Amtszeit. Zu seinen Ehren wurde an seinem Geburtstag eine Ausstellung im Foyer vor dem Rathaussaal eröffnet. Die Initiatoren Günther Linsel (rechts) und Winfried Pickart waren in dessen Amtszeit als Dezernenten tätig und haben die Schau mit Oberbürgermeister Julian Vonarb (Mitte) eröffnet. Bis Mitte April sind die drei Tafeln im Foyer zu sehen. pm