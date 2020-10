Neue Ausstellung „Kunst und Foto“ in der Geraer Bibliothek

Gera. Grafiken von Claudia Naujoks und Fotografien von Wolfgang Sander sind ab 5. November 2020 bis 9. Januar 2021 in der Stadtbibliothek am Puschkinplatz zu sehen

Die Geraer Bibliothek am Puschkinplatz präsentiert zum Jahresausklang eine spannende Symbiose von Grafiken und Fotografien. Die Grafiken stammen von Claudia Naujoks. Die Kunsterzieherin am Osterlandgymnasium hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Gleichzeitig aber nährt der Beruf auch ihr Hobby durch die beständige kreative Arbeit im Unterricht. Seit vielen Jahren malt und zeichnet sie in ihrer Freizeit, nutzt und entwickelt dabei verschiedene Techniken. Aktuell widmet sie sich der Grafik mit 0,1 Millimeter Tuscheschreiber. Ihre Motive findet Claudia Naujoks in der Natur und im Alltag, aber auch nach der Lektüre eines guten Buches. Bäume und Kerzenreste inspirieren sie zu Bildern.

Der befreundete Fotograf Wolfgang Sander stellt den zarten Grafiken seine Aufnahmen zur Seite, die geprägt sind von der Liebe zur Natur in Kunst und Foto. Wolfgang Sander ist mit seiner Fotoausrüstung, mit Kamera und Stativ bewaffnet, oft bereits früh am Morgen unterwegs. Für ein gutes Motiv riskiert er neben einem hohen Zeitaufwand schon auch mal nasse Füße. Ihn begeistern die neuen technischen Möglichkeiten der Digitalfotografie. Es reizt und fesselt ihn, im Bearbeitungsprozess Details heraus zu kitzeln, gerade bei tierischen Lieblingen aus der Luft, etwa Vögeln und Libellen, aber auch bei alten Räumen und Gemäuern. Zu sehen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Bibliothek: Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr. Mehr Informationen zur Bibliothek unter: www.biblio-gera.de