Gera. Für die Spezialklassen für Musik am Goethe-Gymnasiumin in Gera sind noch Bewerbungen möglich.

Neue Bewerberrunde für Goethe-Gymnasium Gera

Obwohl die Bewerbungszeit für die Spezialklassen für Musik am Goethe-Gymnasiumin in Gera vorbei ist, haben sich Schul-und Chorleitung verständigt, jungen Menschen kurzfristig die Möglichkeit zu geben, sich für diese Ausbildung zu bewerben.

Bis zum 26. Juni können sich Interessenten an der Schule für einen Platz in den Spezialklassen in Gera anmelden. Wer im Herbst in die 9., 10. oder 11. Klasse kommt und ein Instrument spielt und gern und gut singt, ist gefragt. Die Aufnahmeprüfungen finden in der ersten Julihälfte statt.

Internatsplätze stehen zur Verfügung. Neben einer fundierten musiktheoretischen Ausbildung erhalten die Schüler Instrumental- und Gesangsunterricht. Der Spezialzweig umfasst 13 Schuljahre mit vollwertigem Abitur. Bewerbung: Goethe-Gymnasium, Nicolaiberg 6, 07545 Gera.