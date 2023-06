Die neue Blitzersäule wird in der Langenberger Straße aufgebaut

Neue Blitzersäule in Gera-Langenberg aufgebaut

Gera. Neue Technik für die bekannten Standorte in Langenberg und Weißig

Nach dem Abbau der alten Blitzer vor wenigen Tagen haben am Mittwoch Mitarbeiter der Firma Verkehrsservice und Transport Poßögel aus St. Gangloff die neue Blitzersäule von Jenoptik in der Langenberger Straße aufgebaut. Auch die Säule in Weißig wird ersetzt.

