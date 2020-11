Eines der ersten Brückenträger, die am 25. April 2020 für die Fahrspur stadteinwärts eingehoben wurden.

Gera. Buslinie 15 und Straßenbahnlinie 3 verkehren deshalb am Sonnabend in Gera anders.

Neue Brückenteile werden in Lusan eingebaut

Mit dem Einbau der neuen Brückenträger für die stadtauswärtige Fahrspur der Brücke B92 /Zoitzbergstraße kommt es am Samstag, dem 14. November, zu Einschränkungen auf der Buslinie 15. Die Linie 15 bedient in dieser Zeit nicht die Haltestelle Bahnhof Zwötzen. Darüber informiert der Geraer Verkehrsbetrieb in einer Pressemitteilung.

Für Fahrten zwischen Lusan und Zwötzen werden die Fahrgäste gebeten, die Verbindung über die Heinrichstraße mit den Linien 3 und 25 zu nutzen. Alle Fahrten der Linie 15 beginnen und enden an der Haltestelle Lusan/Laune. Die Linienführung in Lusan und die Abfahrtszeiten ändern sich nicht.

Auf der Straßenbahnlinie 3 entfallen an diesem Tag alle Fahrten zwischen Lusan/Zeulsdorf und Betriebshof GVB. Weiterhin kommt es zu folgenden Abweichungen im Straßenbahnverkehr:

 15:36 Uhr ab Bieblach Ost verkehrt nur bis zur Haltestelle Gleisdreieck Lusan

 18:55 Uhr und 19:25 Uhr ab Heinrichstraße verkehrt bis Lusan/Brüte

 19:13 Uhr ab Bieblach Ost verkehrt bis Lusan/Brüte

Baustellenfahrplan der Linie 15 unter www.gvbgera.de