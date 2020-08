Neue Fahrzeuge für Geras Feuerwehr

Zwei neue Rettungswagen für die Berufsfeuerwehr Gera. Jeder kostet einen sechsstelligen Euro-Betrag. Einer wird in der Wache Berliner Straße, der andere in der Wache Ernsee stationiert.

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) hat am Donnerstag im Rahmen einer Feierstunde zwei neue Rettungswagen und einen Kommandowagen offiziell an die Beschäftigten der Geraer Feuerwehr übergeben. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Hier erhält Thilo Schütz (rechts), Amtsleiter Brand- und Katastrophenschutz, den Fahrzeugschlüssel für den Kommandowagen von Oberbürgermeister Julian Vonarb. Foto: Göran Kugel

Diese Einsatzfahrzeuge würden über modernste Ausstattung und höchsten Komfort verfügen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr sind Tag und Nacht, 24 Stunden und sieben Tage in der Woche im Einsatz. Umso wichtiger ist es, dass die genutzten Fahrzeuge die besten Sicherheitsstandards – auch im Falle eines Unfalls – bieten. Alles was dazu beiträgt, die Effizienz eines Feuerwehreinsatzes zu erhöhen, um Geraer Bürgerinnen und Bürger zu schützen, werden wir auch in Zukunft in die Wege leiten“, so Julian Vonarb.

Die Rettungswagen sind komplett von den Krankenkassen refinanziert und haben jeweils einen Wert eines sechsstelligen Euro-Betrages. Beide Fahrzeuge sind Ersatzbeschaffungen, da in der Vergangenheit zwei Rettungswagen abgeschafft werden mussten. Ein Rettungswagen hatte nach einem Verkehrsunfall einen Totalschaden und konnte nicht mehr genutzt werden. Während ein Wagen in der Wache in der Berliner Straße stationiert sein wird, hat der andere ab Montag seinen Standort in der Wache Ernsee.

Alter Kommandowagen vom Tüv ausgesondert

Nachdem 2017 ein Kommandowagen nach 20 Jahren im Einsatz vom Tüv ausgesondert wurde, erfülle das neue Modell bestmögliche Sicherheitsvorgaben. Somit stehe auch dieses Fahrzeug, es wurde für einen mittleren fünfstelligen Betrag angeschafft, mit seiner hochwertigen Ausstattung richtungsweisend für einen zuverlässigen und langfristigen Einsatz, heißt es aus der Stadtverwaltung. Seine Garage befindet sich am Standort der Feuerwache 1 in der Berliner Straße in Gera.