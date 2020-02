Silvio Beck hat die kleinere Glocke am Flaschenzug.

Niebra. Die neuen Bronzeglocken hängen im Glockenstuhl und sollen am 1. März erstmals zum Gottesdienst läuten.

Neue Glocken im Niebraer Kirchturm aufgehängt

Silvio Beck hat die kleinere, etwa 155 Kilogramm schwere, der beiden neuen Bronzeglocken im Turm der Erlöserkirche Niebra am Flaschenzug. Auf ihr sind die Namen einiger der zahlreichen Spender verewigt, die den Neuguss ermöglicht haben. Ebenfalls erneuert wurde der Glockenstuhl. Die Glocken werden in Zukunft nicht mehr mit Muskelkraft sondern mit Elektromotoren zum Klingen gebracht. Angeläutet wird zum Gottesdienst am 1. März um 14.00 Uhr.