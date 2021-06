Neue Hochschulleitung am Gesundheitscampus Gera

Gera. Wer auf Johannes Schaller an der SRH-Hochschule für Gesundheit Gera folgt.

Die SRH Hochschule für Gesundheit in Gera hat ihren Präsidenten Prof. Dr. Johannes Schaller nach zwölf Jahren in dieser Position verabschiedet. Gleichzeitig informiert sie in einer Pressemitteilung, wie seit Anfang Juni die Nachfolge geregelt wurde.

Ihm folgen als Präsidentin Prof. Dr. habil. Claudia Luck-Sikorski, die bisher Vizepräsidentin war und seit 2016 den Masterstudiengang Psychische Gesundheit und Psychotherapie in Gera leitet und seit 2018 auch den Forschungsbereich. Ihren Platz als Vizepräsident wird Prof. Dr. Björn Eichmann einnehmen. Er ist Professor für Sportwissenschaften an den Außenstandorten Karlsruhe und Stuttgart. Neue Geschäftsführerin ist Dr. Diana Rösler. Die promovierte Psychologin war bereits als Prokuristin und Leitung der Stabsstelle des Präsidiums tätig.

Heute studieren an der Hochschule 1300 junge Leute an zwölf Standorten. Die Zahl der Mitarbeiter sei auf inzwischen 80 gestiegen.