Vodafone investiert in Gera in sein Mobilfunknetz.

Gera-Lusan. Das Unternehmen Vodafone hat nach eigenen Angaben 150.000 Euro in sein LTE-Netz in Gera investiert.

Neue Mobilfunkstation in Gera-Lusan in Betrieb genommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Mobilfunkstation in Gera-Lusan in Betrieb genommen

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in Gera eine neue LTE-Station in Betrieb genommen. Darüber informierte der Konzern dieser Tage in einer Pressemitteilung. Laut dieser seien nun „weitere 10.000 Einwohner und Gäste in Gera“ mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE versorgt. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen eine weitere Investition in diesem Jahr in Gera an.

Derartige Mitteilungen von Vodafone gleichen sich weitgehend, abgesehen vom Ort und der Zahl für das Einzugsgebiet. Wir haben deshalb noch einmal nachgehakt. So heißt es auf Nachfrage, dass sich die, für etwa 150.000 Euro neu gebaute LTE-Anlage, die Vodafone komplett aus Eigenmitteln finanziert habe, in Lusan befindet. Es sei die nunmehr dritte LTE-Station des Unternehmens in dem Stadtteil, dank derer nunmehr alle rund 22.000 Einwohner Zugang zum LTE-Netz des Anbieters hätten.

Im Einzugsgebiet der neuen Station würden nach Konzern-Berechnungen 7700 Menschen leben. Zusammen mit Pendlern, Gästen oder auch Nutzern der nahe gelegenen Bundesstraße 92 käme man rechnerisch auf eben jene rund 10.000, die von der neuen LTE-Station profitieren könnten.

„Den genauen Standort für das LTE-Bauprojekt für 2020 im Vodafone-Netz in Gera werden wir noch festlegen“, heißt es auf die Nachfrage zur angekündigten weiteren Investition in der Stadt.