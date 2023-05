Neue Post im Blumenladen in Gera Langenberg

Gera. Floristinnen übernehmen das Postgeschäft von gegenüber.

Seit April bieten Geschäftsführerin Daniela Fiedler (Mitte) und ihre beiden Mitarbeiterinnen Geertje Bublitz (links) und Kathrin Derbsch bei „Blumen Hofmann“ in Gera-Langenberg auch Postdienstleistungen an. Bis dahin war der Post-Shop auf der gegenüberliegenden Seite der Zeitzer Straße in dem inzwischen geschlossenem Schreibwarengeschäft untergebracht. Geboten wird alles, was es auch bei der „richtigen Post“ gibt. Briefmarken, Post-Ident-Verfahren und als Schwerpunkt natürlich die Annahme von Paketen. pm