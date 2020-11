Der promovierte Facharzt Sven Rostig mit den medizinischen Fachangestellten Petra Rußbild und Sindy Wedel in der neuen Praxis am Puschkinplatz. Der Koffer beinhaltet die Ausrüstung für ein Schlafapnoe-Screening, das den Schlaf von Patienten im eigenen Bett überwacht.

Neue Praxis im Ärztehaus am Puschkinplatz in Gera

Seit voriger Woche gibt es einen Mediziner mehr im Ärztehaus am Puschkinplatz in Gera: Sven Rostig, promovierter Facharzt für Innere Medizin, Lungenfacharzt, Schlafmediziner und Allergologe, hat eine internistische Hausarztpraxis eröffnet, informierte die Pressesprecherin des SRH Wald-Klinikums Gera.

Sven Rostig bietet damit eine Versorgung in Fachgebieten an, in denen die Wartelisten erfahrungsgemäß lang sind. Die neue Praxis soll hier eine Lücke schließen. Die große Lungenfunktionskabine ist gerade im Aufbau. Hier werden wichtige Parameter gemessen, um Erkrankungen der Bronchien wie Asthma oder COPD oder des Lungengewebes wie Lungenfibrosen auf die Spur zu kommen. Auch auf nächtliche Atemstörungen ist der Mediziner spezialisiert, der vor 12 Jahren das Schlaflabor am SRH Wald-Klinikum aufbaute, das er auch weiterhin ärztlich leitet. Ein Teil der Untersuchungen wird jetzt auch ambulant angeboten. Wer zum Beispiel unter gefährlichen Atemaussetzern leidet, kann seinen Schlaf über ein Schlafapnoe-Screening zu Hause aufzeichnen und kontrollieren lassen.

Bislang war Sven Rostig als Oberarzt der Klinik für Pneumologie am SRH Wald-Klinikum tätig. Der Wechsel in die Niederlassung sei schon lange ein Traum gewesen, erzählt er, dessen Erfüllung ihm jetzt ermöglicht wurde. Überzeugend findet er am Puschkinplatz die kurzen Wege zu den Kollegen. Das medizinische Versorgungszentrum der SRH Poliklinik vereint inzwischen neun Fachrichtungen unter einem Dach.