Neue Streckenführung verkürzt Anfahrt zum Gewerbegebiet

Erschließungsarbeiten an der Autobahnanschlussstelle Korbußen/Leumnitz.

Die Erschließungsarbeiten für die direkte Anbindung des Gewerbegebietes Korbwiesen an die Autobahnanschlussstelle Korbußen/Leumnitz haben im Oktober begonnen. Derzeit wird in unmittelbarer Nähe der Auffahrt Richtung Dresden eine Gasleitung verlegt. Die Auf- und Abfahrt der A4 in Richtung Frankfurt ist gesperrt. Über einen Kreisverkehr und eine 1,8 Kilometer lange neue Trasse der Landstraße 1081 kann dann der Lkw-Verkehr das Gewerbegebiet Korbußen bereits nach 600 Metern direkt ansteuern.