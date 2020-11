Neue Zufahrt soll Kreuzung entlasten

Die GUD-Mitarbeiter Vincent Lexa (links) und Gert Nürnberger geben die neue Einfahrt in der Geraer De-Smit-Straße frei.

Die GUD-Mitarbeiter Vincent Lexa (links) und Gert Nürnberger haben am Montag (02.11.2020) kurz vor 9 Uhr die neue Einfahrspur in der De-Smit-Straße freigegeben. Die Einführung eines Einbahnstraßensystems war schon länger geplant, da es im Kreuzungsbereich am Abzweig Hainstraße bei stärkerem Kundenbetrieb immer wieder zu Verkehrsbehinderungen gekommen ist. Das soll nun ein Ende haben. Geöffnet ist die Annahmestelle für Sperrmüll und Wertstoffe Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr.