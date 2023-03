Neuer Chef bei Infraprojekt Gera

Gera. Bertram Koch leitet ab sofort das kommunale Unternehmen

Führungswechsel bei der Elstertal-Infraprojekt GmbH: Die Gesellschaft, die einen Großteil der kommunalen Immobilien der Stadt bewirtschaftet, hat mit Bertram Koch zum 1. März einen neuen Geschäftsführer bekommen.

Er folgt auf Ulrike Gruner-Pein, die die Aufgaben der Geschäftsführung im Januar 2022 übergangsweise übernommen hatte, nachdem Uwe Merten das Unternehmen verlassen hatte.

Baudezernent Michael Sonntag (parteilos) hofft, mit der langfristigen Nachbesetzung der Geschäftsführer-Position bestehende Synergieeffekte intensivieren zu können: „Bei einer Sanierung oder auch einem Neubau ist es wichtig, dass wir schon im Planungsprozess berücksichtigen, was für die spätere Bewirtschaftung sinnvoll ist. Diese Zusammenarbeit noch enger zu verzahnen, muss unser Ziel sein, um nachhaltig und wirtschaftlich Bauen zu können.“

Mit kommunalen Immobilien vertraut

Das erste größere Projekt für Koch wartet bereits: Der Geschäftsbesorgungsvertrag, der regelt, welche kommunalen Objekte durch die Gesellschaft in welchem Umfang bewirtschaftet werden, wird derzeit überarbeitet und soll noch in diesem Jahr neu abgeschlossen werden. „Wir hoffen, dass der neue Vertrag dann zum 1. Januar 2024 gilt. Eine solche langjährige Vereinbarung schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten und legt die Basis dafür, auch langfristigere Projekte anstoßen zu können“, so der neue Geschäftsführer.

Bertram Koch ist Bauingenieur im Hochbau und war zuvor unter anderem als Bauamtsleiter in Greiz sowie bei einem Sanierungsberater tätig. Der Umgang mit kommunalen Immobilien sei ihm daher vertraut: „Ich denke, Gera geht den richtigen Weg, ein eigenes Unternehmen aufzustellen, das sich um die Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien kümmert“, erklärte der 40-Jährige. Auf diesem Weg als Geschäftsführer eine Schlüsselrolle einnehmen zu können, sei daher für ihn eine reizvolle Aufgabe gewesen, der er sich stellen wolle.

Ulrike Gruner-Pein kehrt nun zu ihrer früheren Stelle als Teamleiterin im Rechnungswesen zurück, die sie seit Juni 2021 bekleidet. Als Prokuristin wird sie zudem wieder als Stellvertreterin des Geschäftsführers agieren.

Bertram Koch war seit 2017 als Bauamtsleiter in Greiz tätig, verließ Mitte März 2022 seinen Posten in der Stadtverwaltung. Seine Entscheidung hätte persönliche, berufliche Gründe gehabt. Damals hieß es, er wolle in die freie Wirtschaft wechseln.

Die Elstertal-Infraprojekt GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt und bewirtschaftet einen Großteil der kommunalen Immobilien. Zu diesen gehören neben Verwaltungsgebäuden Schulen und Sportanlagen inklusive des Betriebs des Hofwiesenbads. Zudem zählen die Gerätehäuser der Feuerwehren sowie Kleingartenanlagen und Garagenkomplexe zu ihren Aufgabenfeldern.