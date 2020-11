Neuer Chefarzt der Radiologie am Geraer Klinikum

Klaus Kirchhof, neuer Chefarzt der Radiologie am SRH Wald-Klinikum Gera

Gera. Klaus Kirchhof folgt Joachim Böttcher als Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am SRH Wald-Klinikum Gera.

Klaus Kirchhof ist neuer Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am SRH Wald-Klinikum Gera. Das teilt das Klinikum mit. Damit stünde ein Experte für Neuroradiologie an der Spitze der Einrichtung, die mit jährlich über 80.000 diagnostischen und interventionellen Leistungen zu den größten Radiologien in Thüringen zähle. Kirchhof folgt auf Joachim Böttcher, der Ende 2019 das Haus auf eigenen Wunsch verlassen habe.

Radiologen würden nicht nur als Fachleute für Diagnostik in die Patienten schauen, erklärt das Klinikum, sie behandeln sie auch. Zu den häufigsten Eingriffen der Neuroradiologen gehören das Öffnen oder Verschließen von Gefäßen, zum Beispiel bei Schlaganfall, Aneurysmen oder Gefäßfehlbildungen im Kopf. Schon als junger Radiologe habe ihn die Möglichkeit fasziniert, schonend Eingriffe vornehmen zu können, die sonst gar nicht oder nur in einer großen OP möglich wären, erzählt Klaus Kirchhof.

Der Ausbau dieser interventionellen Neuroradiologie ist eines der Ziele, mit denen er nun die neue Stelle in Gera antritt. Der gebürtige Essener (54), der mit seiner Familie in Chemnitz lebt, wechselt von der Universität Jena nach Gera. Die Unikliniken Heidelberg und Dresden gehören zu seinen beruflichen Stationen.