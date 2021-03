Neuer Friseursalon im Geraer Stadtzentrum

Pünktlich zum Neustart des Friseurhandwerks nach coronabedingter Pause hat am Montag auf dem Markt Frhad's Barber Shop eröffnet. Gepflegt werden aber nicht nur Bärte. Im Angebot ist das komplette friseurtypische Programm und unter anderem auch Gesichtshaarentfernung mit Fadentechnik. Für die weibliche Kundschaft wurde extra eine Friseurmeisterin eingestellt. Uwe Neuber hat sich am Eröffnungstag sein Haupt von Loqman Abdi in Form bringen lassen.