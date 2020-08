Neuer Gehweg für Bad Köstritzer Werner-Sylten-Straße

In der Werner-Sylten-Straße wird seit Anfang August 2020 ein zweiter Gehweg gebaut.

Die Bauarbeiten in der Werner-Sylten-Straße haben am 5. August begonnen. Bis Ende Oktober entsteht hier durch die Naumburger Bauunion ein zweiter Gehweg. Nachdem die Straßenoberfläche abgefräst ist, kann der Ausbau beginnen. Vorgesehen ist, sowohl nötige Versorgungskabel als auch Leerrohre für künftige Glasfaserkabel zu verlegen. Sobald der Gehweg auf westlicher Seite fertiggestellt ist, soll der Rückbau auf der gegenüberliegenden Seite starten. So können Fußgänger durchgehend mindestens eine Seite nutzen. Laut Bauamt Bad Köstritz läuft derzeit alles nach Plan.