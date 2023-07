Neuer Geraer Poco-Markt nach zwei Tagen „Kaltstart“ nun auch offiziell eröffnet

Gera. Durch die Neuansiedlung im ehemaligen Toom-Baumarkt in der Theaterstraße sind rund 50 neue Arbeitsplätze entstanden.

Der neue Geraer Poco-Einrichtungsmarkt im ehemaligen Toom-Baumarkt in der Theaterstraße 70 hat am Samstag, 1. Juli, seine offizielle Eröffnung gefeiert. Als der Markt pünktlich 8 Uhr die Pforten öffnete, hatte sich am Eingang schon eine Traube Interessierter gebildet.

Schon am Donnerstag und Freitag hatte der Markt geöffnet, auch um etwas Druck vom eigentlichen Eröffnungstag zu nehmen, auf den eine umfangreiche Plakat-Werbekampagne und eine Spur aus gelben und roten Luftballons in den vergangenen Tagen aufmerksam machte. Poco-Vertriebsgeschäftsführer Thomas Kurz und Marktleiter Florian Husung zeigten sich am Samstagmorgen zufrieden mit dem zweitägigen sogenannten „Kaltstart“.

Im neuen Poco sind etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den Standort wurden mehrere Millionen Euro investiert.

