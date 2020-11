Peter Meister vom Biohof in Gera-Cretzschwitz vor der Baustelle in Brahmenau.

Neuer Hofladen in Brahmenau nimmt Form an

Peter Meister vom Biohof Meister in Gera-Cretzschwitz konnte in dieser Woche auf der Baustelle für seinen Hofladen mit Café in Brahmenau Küchentechnik in Empfang nehmen. Läuft alles nach Plan, soll noch im November der Hofladen in der Söllmnitzer Straße 1a starten. Café und gastronomische Angebote sollen folgen, sobald es die Corona-Situation zulässt.

Im Juni haben die insgesamt rund 200.000 Euro teuren Arbeiten auf dem etwa 830 Quadratmeter großen Grundstück im Herzen der Gemeinde begonnen.