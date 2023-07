Neuer Präsident im Rotary-Club Gera-Osterland

Gera/Altenburg. Medaille für die Gründungspräsidentin aus Altenburg.

Der junge Rotary Club Gera-Osterland hat mit Sven Ole Müller einen neuen Präsidenten. Der sportbegeisterte Geraer Unternehmensberater übernahm jetzt offiziell das Amt von Andrea Wagner. Die Altenburger Unternehmerin hatte als Gründungspräsidentin das Amt zwei Jahre inne und wurde für ihr großes Engagement mit der Paul-Harris-Medaille ausgezeichnet, die nach dem Gründer der Rotary-Organisation benannt ist.

Wäscherei für Bosnien-Herzegowina und Hilfe für Flüchtlinge

„Ich freue mich sehr über die Anerkennung“, erklärte die scheidende Präsidentin. „Aber noch mehr freue ich mich, dass wir auf Initiative unseres Clubmitglieds und ehemaligen rotarischen Gouverneurs Bernd Koob und mit Unterstützung des gesamten Clubs ein Großprojekt in Bosnien-Herzegowina umsetzen konnten.“ In Goražde konnte eine Wäscherei errichtet werden, die für ein Alten- und Pflegeheim, die lokale Bevölkerung und Durchreisende wäscht und die nun auch über einen rollstuhlgerechten Transporter für die Heimbewohner verfügt. Darüber hinaus hat der Rotary-Club Sach- und Geldspenden für geflüchtete Menschen gesammelt.

Das Herzensprojekt von Andrea Wagner war allerdings die Übergabe einer Bienenstockwaage an die Imker-Arbeitsgemeinschaft der Regelschule Dobitschen im Landkreis Altenburger Land am „Weltbienentag“, dem 20. Mai 2023. Die jungen Imkerinnen und Imker können nun digital und in Echtzeit das Leben im Bienenstock verfolgen und zum Beispiel die Ernte des Honigs besser planen.

Neuer Präsident will neue Akzente setzen

Sven Ole Müller wird neue Schwerpunkte setzen. „Unsere klassischen Clubabende mit Fachvorträgen und Diskussionen wollen wir auch über Video übertragen und damit auch die virtuelle Teilnahme für Menschen, die viel unterwegs sind, ermöglichen. Darüber hinaus werde ich vor allem Akzente im Bereich Sport sowie zur Unterstützung von Projekten in unserer Region setzen“, erläutert der neue Präsident.

In regionalen Rotary Clubs finden sich weltweit Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von politischen und religiösen Richtungen zusammen, um mit persönlichem Einsatz sowie ihren Erfahrungen und Kontakten humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben für Menschen oder Organisationen, die Unterstützung benötigen, zu leisten. Der Club freut sich über Kontaktaufnahme durch Interessenten, die sich diesen Zielen ebenfalls verbunden fühlen, unter fuchs@technologiecontor.de