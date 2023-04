Neuer Tarifvertrag: Mitarbeiter am SRH Wald-Klinikum Gera sollen mehr Geld erhalten

Gera. Ab 1. Juli soll es mehr Geld für die Belegschaft geben – aber auch weitere zusätzliche Zahlungen sind geplant.

Die Belegschaften am SRH Wald-Klinikum Gera und am SRH Zentralklinikum erhalten eine Erhöhung ihrer Bezüge. Die Trägerstiftung einigte sich in der Nacht auf Freitag mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag. Die Einigung müsse noch durch die entsprechenden Gremien beider Parteien genehmigt werden, heißt es in einer SRH-Mitteilung.

Demnach erhalten die Angestellten eine tarifliche Erhöhungen von fünf Prozent zum 1. Juli 2023 und fünf Prozent zum 1. Juli 2024, mindestens jedoch jeweils 150 Euro mehr. Darüber hinaus bekommen die Angestellten einen Inflationsausgleich von insgesamt 1500 Euro innerhalb der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Mehr Urlaub für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der SRH erhalten ab 1. Januar 2024 in einem gestuften Verfahren bis zu vier Tage Zusatzurlaub pro Jahr. Für die Auszubildenden wird die Ausbildungsvergütung in zwei Stufen zu jeweils 100 Euro erhöht sowie ein Inflationsausgleich in zwei Stufen von insgesamt 500 Euro bezahlt.

Zudem will SRH die Führungspositionen in der Pflege aufwerten, die Zulage bei nicht hauptamtlichen Praxisanleitern deutlich anheben, schwierige und sehr schwierige Tätigkeiten in den Therapieberufen stärker würdigen und in Diagnostikbereichen Vergütungen anpassen.

SRH mahnt bessere finanzielle Ausstattung im Gesundheitswesen an

„Die Gespräche mit Verdi waren kompliziert und lange Zeit von wenig Kompromissbereitschaft geprägt. Umso mehr freut es uns, dass wir uns nun auf eine Lösung haben verständigen können“, sagte Werner Stalla, Leiter des Gesundheitsbereiches der SRH. Das Gesamtpaket sei ein ausgewogenes Ergebnis unter Berücksichtigung der angespannten Arbeitsmarktlage und der generellen wirtschaftlichen Situation im Gesundheitswesen. Er mahnte eine bessere finanzielle Ausstattung des Gesundheitswesens in Deutschland an.