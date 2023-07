Neues Angebot in Gera macht mit künstlicher Intelligenz vertraut

Eine Person gibt am Tablet etwas in das Programm ChatGPT ein.

Gera. Das Medienbildungszentrum Gera informiert Senioren über die Möglichkeiten durch KI. Auch Gesundheits-Apps werden vorgestellt.

Das Programm des Thüringer Medienbildungszentrums in Gera für das zweite Halbjahr steht und hat auch für die ältere Generation zahlreiche Angebote dabei. „Ein Schwerpunkt ist digitale Gesundheit. Elektronische Patientenakte, Bewegung nach Youtube, Online-Sprechstunde, darüber werden wir informieren“, so Chefin Ute Reinhöfer. Da sich die Ärztesituation, vor allem auf dem Land, verändert, wird digital immer wichtiger, gerade für die Älteren, ist sie überzeugt.

Beim dazu passenden digitalen Stammtisch geht es am 27. Juli ab 14 Uhr genau darum. Gesundheits-Apps für Smartphones sind nun auf Rezept erhältlich und können die Behandlung unterstützen, indem sie an die Einnahme von Medikamenten erinnern oder den Zuckergehalt im Blut messen. Wer ein Rezept für eine Gesundheits-App vom Arzt benötigt, erfährt hier, was zu tun ist.

Erfahrungswissen ist gefragt

Ein Buch mit sieben Siegeln ist für viele, auch Jüngere, die Künstliche Intelligenz. „Deshalb bieten wir ein Seminar an, wollen entzaubern. Die Teilnehmer sollen sich ausprobieren, es soll ihnen Spaß machen“, so Ute Reinhöfer. Start ist bereits am Donnerstag, 13. Juli, 10 Uhr, im Medienbildungszentrum. Senioren lernen dabei ChatGPT kennen, sie können aktiv dazu beitragen, die Entwicklung von KI-Systemen zu verbessern. Durch ihre Lebenserfahrung, ihre Perspektive und ihr Wissen über die Welt können Senioren als Teilnehmer an Trainingsprogrammen oder als Datensatzanbietende ihr Erfahrungswissen einbringen.

So werden die KI-Systeme vielseitiger und alltagstauglicher. Beim Seminar werden die Grundlagen der Anwendung des KI-Systems ChatGPT vermittelt und Datenschutzthemen besprochen. Senioren können in ersten Schritten die KI durch einfache Anfragen, beispielsweise zu aktuellen Nachrichten, Wettervorhersagen oder ähnlichen Themen, kennenlernen. Auch Schreibtipps oder Rechenergebnisse können erfragt werden, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie die KI im Alltag genutzt werden kann.

„Ich erprobe gerade selbst ChatGPT und bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich mir auf den ersten Blick eröffnen. Künstliche Intelligenz, insbesondere ChatGPT, hat das Potenzial, die Welt zu verändern und kann uns Werkzeuge bereitstellen, die unsere Kreativität beflügeln können. Doch sie wirft natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen auf, die wir als Gesellschaft dringend diskutieren müssen“, so die Erfahrung von Ute Reinhöfer.

Entweder im Medienbildungszentrum oder online wird am 21. Juli ab 10 Uhr zu einem Seminar eingeladen, bei dem es um die Technik-Grundlagen geht, die älteren Teilnehmern beigebracht werden sollen. Sie treffen sich zum Technik-Einmaleins und begeben sich auf eine Reise in die Welt der digitalen Medientechnik. Dabei lernen sie durch Impulsvorträge erste Grundlagen kennen. Egal, ob es darum geht, den Umgang mit dem Smartphone zu erlernen oder sich in der Welt des Internets zurechtzufinden, hier können Menschen ohne Vorerfahrungen und ohne Scheu Fragen stellen, um Neues zu erfahren.

Jedes Mal werden andere Themen besprochen, und so können die Teilnehmer ihre Kenntnisse in der digitalen Medientechnik Schritt für Schritt vergrößern.