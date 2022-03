Neues Feministisches Kollektiv Gera stellt sich am Frauentag vor

Seit zwei Monaten gibt es in Gera das Feministische Kollektiv, das nun am Frauentag zur Kundgebung auf die Fläche vorm Kultur- und Kongresszentrum eingeladen hatte.

Gera. Die Gruppe will künftig öfter in Erscheinung treten.

Celine (links) und Sarelle aus Gera zeigen Flagge und das Motto der Frauentags-Veranstaltung am Dienstag vorm Kultur- und Kongresszentrum. „Feminismus geht uns alle an“ war die Kundgebung mit verschiedenen begleitenden Aktionen überschrieben, zu der vom neu gegründeten Feministischen Kollektiv Gera aufgerufen wurde. Es sei ein loser, überparteilicher Zusammenschluss, der sich vor zwei Monaten gebildet habe, weil in Gera in Sachen Feminismus noch mehr getan werden könne, sagt Mira Kaufmann vom Feministischen Kollektiv und kündigte an, dass die Gruppe auch über den Frauentag hinaus in Erscheinung treten wolle. Zur Kundgebung waren auch verschiedene Parteien, Initiativen und Vereine vor Ort. Eine Graffiti-Aktion und mehr flankierten das Informationsangebot.