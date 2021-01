Neues Gewerbegebiet in Gera Bieblach-Ost geplant

Sylvia Eigenrauch

Gera. Der Geraer Stadtrat soll am 24. Februar den Aufstellungsbeschluss für einen neuen Firmenstandort fassen. Den Namen gibt es schon: „Gewerbegebiet Bieblacher Berg“. Zuvor beraten dazu nach jetzigem Stand am 16. Februar der Bauausschuss und am 18. Februar der Wirtschaftsausschuss. Laut Stadtverwaltung sei die „Schaffung und Sicherung von zusätzlichen und vielfältigen Arbeitsplätzen, insbesondere im produzierenden Gewerbe“ weiter eine vorrangige Aufgabe. Dazu sei ein verfügbares und gut gelegenes Flächenangebot sowohl für lokal ansässige als auch ansiedlungswillige Unternehmen unabdingbar. Neuerdings werde bei der Standortwahl die Möglichkeit des wohnortnahen Arbeitens sowie das Einbeziehen von vorhandenem Arbeitskräftepotenzial bedeutsamer, heißt es. Am 8. Oktober 2020 hatte der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zur Ausweisung von Gewerbeflächen am Bieblacher Berg gefasst. Die dort verfügbaren rund 22 Hektar, die sich überwiegend im städtischen Eigentum befinden, seien aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung für nicht-störendes Gewerbe geeignet. Ziel sei, dass ein ansiedlungswilliges Unternehmen auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages die Planungskosten vollständig übernimmt.

2011 Bebauungsplan fürs Wohnen aufgehoben



Das Areal am nordöstlichen Rand von Bieblach-Ost wird begrenzt von Geschossbauten, außerdem vom mit Städtebaufördermitteln errichteter Skaterpark mit Freikletteranlage, im Süden von Grünflächen entlang der Bieblacher Straße und im Osten von der Alexander-Wolfgang-Straße, an der das Einkaufszentrum Kaufland und eine Eigenheimsiedlung liegt. Ursprünglich sollte die Fläche dem Wohnungsbau dienen. Der hierfür im Jahr 1991 aufgestellte Bebauungsplan wurde wegen fehlender Nachfrage im Juni 2011 aufgehoben. Diese Entwicklung habe man zwischenzeitlich im Flächennutzungsplan der Stadt Gera berücksichtigt und den Bieblacher Berg als Grünfläche ausgewiesen. Das müsse nun geändert werden.

Die unbebaute, natürliche Kuppe war jahrelang unbewirtschaftet. Entsprechend sei eine vielfältige Vegetation entstanden. Zahlreiche Pfade und Wege, würden Spaziergänger und Hundebesitzer der angrenzenden Wohnbebauung nutzen. Der Hang zur Bieblacher Straße ist auf einer Fläche von etwa sieben Hektar dicht bewachsen. Noch werde das Gelände als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für andere Gewerbestandorte benutzt oder sei dafür vorgesehen. Das betreffe das Industriegebiet Cretzschwitz, das Gewerbegebiet Zoche und auch die Photovoltaikanlage in der Gaswerkstraße. Verhandlungen, neue Flächen für Ausgleich- oder Ersatzmaßnahmen zu finden, würden bereits laufen. Bis zur Entwurfsfassung des Bebauungsplans sollen diese Flächen vertraglich gesichert sein.