Neues Lesefutter in Bibliothek Gera dringend gesucht

Etliche Minuten vor 14 Uhr warteten – in gebührendem Abstand – schon Nutzer auf den Einlass. Seit Montagnachmittag ist die Stadt- und Regionalbibliothek Gera wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings bringt die Pandemie auch hier eine eingeschränkte Nutzung mit sich. Im Schaukasten vor dem Eingang und im Treppenaufgang hängen die Corona-Verhaltensregeln. Klebestreifen auf dem Boden weisen auf den nötigen Abstand hin. Bei der Ankunft registriert auf freiwilliger Basis eine Mitarbeiterin die Bibliotheksausweisnummern der Nutzer für eine mögliche Rückverfolgung im Infektionsfall. Die Zahl der Besucher ist auf 30 beschränkt und wird mit einer Korbpflicht ähnlich im Supermarkt kontrolliert. Ein Spender zur Händedesinfektion hängt an der Wand.

„Der erste Ansturm ist schon durch. Mancher Besucher musste aufgrund der zahlenmäßigen Beschränkung etwas warten, aber alle waren sehr diszipliniert. Großes Kompliment“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Ebert. 191 Nutzer schauen allein in der ersten Stunde vorbei, um Medien auszuleihen oder zurückzugeben. Zur Abgabe kann ganztägig auch die Rückgabebox vor der Bibliothek genutzt werden. Das Lesen und Arbeiten im Haus am Puschkinplatz ist dagegen nicht erlaubt. Lese Lounge, Internet-PCs, Arbeits- und Sitzplätze sind gesperrt. Auch Tageszeitungen stehen nicht zur Verfügung. Dafür können Interessierte alle Zeitschriften sofort entleihen, auch die neuesten Ausgaben.

Besucher sollten generell die Aufenthaltsdauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Am Montagnachmittag reizen das auch die wenigsten aus. Die Mund-Nase-Bedeckung, die verpflichtend ist, erweist sich in den warmen Räumen als die größte Herausforderung für Gäste und Personal. Mit ihren Kindern Nele (11) und Anton (7) ist Nutzerin Tina Dannenberg vor Ort. „Ich habe mir sehr viele Wissens-Bücher und CDs geholt“, berichtet der siebenjährige Anton. Seine Schwester hat Filme und CDs in den Korb gestapelt. „Heute gibt es hauptsächlich etwas für die Kinder, denn sie wollen beschäftigt werden“, erzählt schmunzelnd die Mutter. „Sonst halten wir uns gern länger auf, aber nun mit Maske heißt es, schnell durch“, so die Geraerin. In einem Extra-Raum säubern währenddessen Anja Wegner-Rau und weitere Mitarbeiter gründlich die zurückgegebenen Bücher, die danach weitere 24 Stunden liegen bleiben, bevor sie erneut ausgeliehen werden können.

Übrigens meldeten sich schon mehr als 80 Neugierige für die kostenfreie Schnupper-Onleihe – über diese Resonanz sind die Mitarbeiter der Stadtbibliothek hoch erfreut. Sie hoffen, dass viele neue Nutzer dem Schnupperangebot einen regulären Bibliotheksausweis folgen lässt. „Etliche haben das schon gemacht“, so Anja Wegner-Rau.

Die Stadtteilbibliothek Lusan in der Werner-Petzold-Straße 10 kann gleichfalls wieder besucht werden.

Die Bibliothek am Puschkinplatz hat geöffnet: Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag geschlossen.