Neun neue Mikroskope für Geraer Jungforscher

Gera. Firma Zeiss unterstützt Schülerforschungszentrum Gera.

Die Firma Zeiss stellt dem Schülerforschungszentrum (SFZ) Gera und der MINT-Region Jungforscher Ostthüringen neun Mikroskope zur Verfügung. Mit einem Forschungsmikroskop sowie acht Stereomikroskopen kann das SFZ seine außerschulischen MINT-Angebote (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für Schülerinnen und Schüler ausbauen. Weiterhin sollen die Geräte kooperierenden Schulen in der Region zur kostenfreien Leihe zur Verfügung stehen. Die Leiterin des SFZ Gera, Susanne Seupel, im Bild mit Johanna Trempert, Benedict Thoß und Amy Dehmel (von links), leitete den ersten Workshop. Die Thüringer Schülerforschungszentren fördern Kinder und Jugendliche aller Altersklassen in ihrem Interesse für MINT-Themen und wurden in Kooperation der STIFT, dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sowie regionalen Partnern im Freistaat flächendeckend aufgebaut. red