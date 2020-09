Neustart der Kleinen Komödie in Gera

Bereits einen Monat nach der Eröffnung im Februar musste das selbst ernannte „erste private Boulevardtheater in Thüringen“ coronabedingt schließen. Wie in den meisten Kulturbetrieben gab es mehrere Monate lang keine Vorstellung in der „Kleinen Komödie im Hugo“. Nun wird mit Abstand und Hygienekonzept ein Neubeginn gestartet.

Das Platzangebot ist um die Hälfte reduziert und Gäste werden aufgefordert, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, der am Platz abgesetzt werden kann. Zudem werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. Die 70- bis 80-minütigen Stücke werden ohne Pause gespielt, um „unnötige Begegnungen zu vermeiden“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die erste Vorstellung findet am Freitag, 25. September, statt und trägt den Titel „Dealer zweier Herren – Heimspiel“. Darin nimmt Thomas Puppe sein Publikum mit auf einen komischen Streifzug durch die Bunte Republik Deutschland und das Politik-Business.

Außerdem im Repertoire sind bis Ende des Jahres ein Soloprogramm von Lothar Bölck, die Lesebühne mit Mark Jischinski und Ralf Schmidt sowie Gast-Auftritte von Herbert Köfer, Uwe Steimle und Tatjana Meissner.

Das gesamte Programm sowie Tickets gibt es online unter www.kleine-komoedie-gera.de