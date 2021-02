Neustart für Geraer Bio-Supermarkt

Gera. Die Naturata GmbH aus Halle übernimmt den Markt in der Vogtlandstraße und will bestenfalls schon im März starten.

Nach einem ersten recht kurzen und letztlich gescheiterten Versuch als „Bio-Werk 8“ soll der Bio-Supermarkt an der Geraer Vogtlandstraße unter komplett neuer Führung nun in die zweite Runde gehen. Lassen es die äußeren Umstände zu, so soll bereits im März der Startschuss für den Neustart unter dem Namen „Biomarkt Naturata“ gegeben werden. Bis dahin haben Fabian Otto und Jürgen Tschentscher, die beiden Geschäftsführer Naturata GmbH in Halle/Saale, noch einiges zu tun.