Vier Auszubildende aus Geraer Unternehmen waren 2019 im Ausland für ein Praktikum. Eine künftige Bäckerin machte sich zum Beispiel auf den Weg nach Frankreich und eine angehende Buchbinderin nach Irland, weiß Andreas Jörk von der Handwerkskammer für Ostthüringen. 2020 nahm ein künftiger Industriemechaniker die Gelegenheit wahr, in Schweden Erfahrungen zu sammeln.

Auslandsaufenthalte frischen nicht nur den Lebenslauf auf oder erfreuen Personalleiter bei Bewerbungen. Junge Leute, die sich in andere Länder wagen, kommen mit mehr Selbstbewusstsein zurück. Sie haben sich in einer ihnen fremden Arbeitswelt und in einer anderen Sprache zurechtgefunden. Und die Auszubildenden bringen neues Wissen mit, das im eigenen Betrieb Anwendung finden könnte.

Ein Auslandspraktikum ist auf alle Fälle ein guter Weg, den Übergang von der Ausbildung zur Arbeitswelt bestens zu meistern.