Nilpferd ist wieder in Gera-Lusan gelandet

Gera. Betonplastik von 1985 nach sieben Monaten wieder an alten Standort zurückgekehrt.

Nach einem Ausflug in das Atelier von Restauratorin Sylvia Bohlen in Kaulsdorf, ist die 1,5 Tonnen schwere Betonplastik des Kahlaer Künstlers Karl-Heinz Appelt wieder an ihren Standort in der Kastanienstraße zurückgekehrt. Es wurden unter anderem Graffitis entfernt, tiefe Risse im Beton verfestigt, ein Ohr eine Zehe ersetzt,. Nach Farbauffrischung und dem Auftrag eines Graffitischutzes wurden noch die Edelstahl-Zähne aufpoliert. Finanziert wurde die Rundum-Erneuerung vom Aktionsfonds Lusan, der Stadt Gera und TAG Wohnen. Kinder der Kita Traumwelt haben das Nilpferd mit Liedern begrüßt. Das Areal rund um das Nilpferd hat bereits im vergangenen Jahr eine Aufwertung erhalten. Im Umfeld drei Sitzbänke und ein Blumenhochbeet aufgestellt. Im Vorfeld wurde der Unterboden begradigt und die alten Betonplatten durch neue Pflastersteine ersetzt. Als Schattenspender wurde eine Linde angepflanzt. Die Kosten für die gesamten Maßnahmen betrugen 8.500 €. red.