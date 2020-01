Polizeiabsperrband und Spielzeug am Morgen nach dem Unglück, dass sich am Abend des 14. Juli in der Gartenanlage ereignete.

Gera/Großsaara. Anderthalb Jahre ist das Unglück inzwischen her, bei dem ein Mädchen (6) schwer verletzt wurde.

Noch kein Prozessauftakt nach Jagdunfall in Großsaara

Anderthalb Jahre ist der schwere Jagdunfall in Großsaara inzwischen her, bei dem im Juli 2018 ein damals sechs Jahre altes Mädchen in einer Kleingartenanlage angeschossen und schwer verletzt wurde. Nach längeren Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft Gera Anklage gegen einen 32-Jährigen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung erhoben, wie Siegfried Christ, Sprecher des Amtsgerichts Gera bereits Ende Oktober 2019 gegenüber dem Onlineportal Tag24 erklärte.

Der Angeschuldigte soll zu einer Gruppe von Jägern gehört haben, die unweit der Gartenanlage eine sogenannte Erntejagd durchführten. Nach dem verheerenden Schuss fanden Ermittler in der Gartenanlage ein Projektil, an dem später die DNA des Mädchens festgestellt und die offenbar der Waffe des Beschuldigten zugeordnet werden konnte. Nähere Angaben dazu, wie sich das Unglück aus Sicht der Anklage im Einzelnen abgespielt haben soll, gab es auf Nachfrage unserer Zeitung in dieser Woche nicht.

Wie Gerichtssprecher Christ unserer Redaktion am Donnerstag mitteilte, sei das Verfahren aber bislang noch immer nicht eröffnet worden. Auch einen Verhandlungstermin gebe es nicht. Auf die Frage, ob es eine Einlassung des Beschuldigten gebe und ob es Verfahren gegen andere Beteiligte im Zusammenhang mit dem Jagdunfall laufen, erklärte Christ: „Es gibt einen Angeschuldigten der die Tat bestreitet.“