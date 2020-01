Norbert Gleinig neuer amtierender Baudezernent in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Norbert Gleinig neuer amtierender Baudezernent in Gera

Nachdem Geras Baudezernentin Claudia Baumgartner (parteilos) angekündigt hatte, ab März nach Göttingen zu wechseln, hat am Mittwoch Nobert Gleinig die Geschäfte im Baudezernat amtierend übernommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der langjährige Amtsleiter in den Bereichen Recht beziehungsweise Zentrale Dienste in Gera, vielen sicher auch als Kreiswahlleiter bekannt, werde die Aufgabe bis zur Wahl eines neuen Kopfes für das Dezernat durch den Stadtrat übernehmen.

Norbert Gleinig ist Jurist und seit 1991 fast ununterbrochen in der Stadtverwaltung beschäftigt. „Herr Gleinig ist aufgrund seiner Erfahrung bestens geeignet und allseits anerkannt, um den Geschäftsbetrieb sicherzustellen und den oder die neue Baudezernentin später einzuarbeiten“, begründet Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) seine Entscheidung.

Gleinig habe es als Pflicht angesehen, diese Aufgabe zu übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung: „Ich habe mich nicht um den Job gerissen, mich allerdings innerhalb von zehn Sekunden dafür entschieden. Ich kenne die Kolleginnen und Kollegen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.“

Die Ausschreibung zur Besetzung des oder der hauptamtlichen Beigeordneten für Bau und Umwelt läuft bis zum 29. Februar.

Wie die Stadt auf Nachfrage erklärte, bedeute die Personalie nicht, das Claudia Baumgartner die Verwaltung bereits verlassen habe, auch wenn sie sich im Bauausschuss vertreten ließ. Sie sei derzeit nicht im Dienst und es gebe auch noch Resturlaub, so dass die Stadt vordenken wollte für einen reibungslosen Übergang, auch im Zeitraum ohne gewählten Baudezernenten. Durch die Entscheidung jetzt könnte Gleinig für diesen Zeitraum noch von der scheidenden Baudezernentin eingearbeitet werden.