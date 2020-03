Not macht in Gera erfinderisch

Die ersten haben die Hilfe von Mike Nielebock angenommen und sich einen Aufkleber für die Laden-, Werkstatt- oder Praxistür abgeholt. „Eigentlich habe ich das für uns gemacht. Aber dann dachte ich, das können auch andere brauchen, ehe sie selbst gedruckte Zettel ranpopeln", sagt der 49-Jährige. In Untermhaus hat er seine Werbefirma, die seit 1993 besteht. Er ist darauf eingerichtet, dass er weitere Aufkleber drucken und kostenlos abgeben kann, wenn Nachfrage besteht. „Ja, es ist noch ein Rechtschreibfehler drin", räumt er ein, „doch was gesagt werden muss, steht drauf".

Es ist seit gestern noch stiller geworden in der Stadt und dunkler. Hinter vielen Schaufensterscheiben leuchtet kein Licht mehr. In den Arcaden ist der Einzelhandel für Lebensmittel, Bäcker, Fleischerei, Abhol- und Lieferdienste, Apotheke, Drogerie, Banken, Optiker und der Zeitungsverkauf vorerst von Montag bis Samstag 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Zusammengenommen sind das 16 Geschäfte und drei Anlaufstellen von Banken, wobei Öffnungszeiten bei einigen Mietern abweichen können, wie Julian Kalcher, Pressesprecher der mfi Shopping Center Management GmbH aus Düsseldorf erklärt. Imbiss darf nur noch außer Haus verkauft und nicht mehr an Ort und Stelle gegessen werden. All das gilt hier wie in der ganzen Stadt zunächst bis 19. April. Weiter geöffnet ist das Parkhaus. Auf die Fragen, ob es eine Einlasskontrolle gibt, um die Zahl der Kunden im Blick zu behalten, und wie oft Türen desinfiziert werden, gab es keine Antworten.

Das Geraer Gastronom rechnet mit 80 Prozent weniger Verkauf

Im Gastronom gleich gegenüber wird ab nächste Woche die Öffnungszeit um fünf Stunden reduziert. Mittagessen kann nur noch abgeholt werden. „Ich rechne damit, dass wir 80 Prozent weniger verkaufen“, sagt Katja Keller, die Frau des Inhabers. An einem normalen Wochentag gehen um die 350 Portionen über den Ladentisch. Doch normal sei schon seit voriger Woche nichts mehr. Ab Montag gelte für alle Mitarbeiter Kurzarbeit. „Wenn die Energiekosten höher sind als der Verkaufserlös schließen wir – oder wenn die Ausgangssperre kommt“, sagt die Geraerin, die dazu bezweifelt, dass die Anträge auf Kurzarbeitergeld schnell bearbeitet werden können.

Fraktion erarbeitet Übersicht über neue Liefer-Restaurants

Auch andere Geraer Gastronomiebetriebe stellen auf Abhol- und Lieferservice um. Um darauf aufmerksam zu machen, bietet die Stadtratsfraktion „Die Liberalen“ an, dass sich Gastronomen mit solchen Angeboten melden. Die Fraktion, die sich aus FDP, Freien Wählern und der Liberalen Allianz zusammensetzt, wolle eine Übersicht zusammenstellen und dann veröffentlichen, heißt es. Kontakt: fragen@einfach-machen-gera.de

