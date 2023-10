Notarzt landet mit dem Hubschrauber im Zentrum von Gera

Gera. Ein medizinischer Notfall machte am Sonntag den Besuch von „Christoph 70“ notwendig.

Wegen eines medizinischen Notfalls in der Geraer Innenstadt wurde am frühen Sonntagnachmittag der Notarzt per Hubschrauber eingeflogen. Rettungshubschrauber Christoph 70 landete dafür, abgesichert durch die Geraer Feuerwehr, mitten im Stadtzentrum, auf dem Platz vorm Parkhaus des Kultur- und Kongresszentrums.

Wie es auf Nachfrage von der Feuerwehr vor Ort hieß, habe sich eine Person beim Sturz mit dem Fahrrad verletzt.