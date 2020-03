Das Möbelhaus XXXLutz, das mit überdimensionierten roten Stühlen für sich wirbt, wird im Gewerbegebiet Tinz direkt an der Autobahnanschlussstelle Gera-Langenberg bauen.

Nutzungszweck für neues Möbelhaus in Gera eingegrenzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nutzungszweck für neues Möbelhaus in Gera eingegrenzt

Voraussichtlich im März oder April soll die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) für den Bereich, auf dem XXXLutz ein Einrichtungshaus bauen wird, öffentlich ausgelegt werden. „Danach kann der Satzungsbeschluss vorbereitet werden“, informierte Konrad Steinbrecht aus dem Geraer Baudezernat kürzlich den Bauausschuss. Der Stadtplaner erklärte dem Gremium die Details der Planänderungen. Wesentlich sei die Festschreibung der betreffenden Fläche als „Sondergebiet großflächiger Einzelhandelsbetrieb - Einrichtungshaus“, sagte er. Es gehe darum, die Nutzung tatsächlich auf ein Einrichtungshaus zu beschränken und damit andere Nutzungen der Verkaufsfläche auszuschließen. Was das Sortiment des Möbelhauses angeht, habe man in dem Plan auch festgelegt, dass maximal zehn Prozent zentrenrelevante Artikel verkauft werden dürfen. Das bedeutet einen besonderen Schutz der Gewerbetreibenden in der Stadt, die ihre Existenz auf ähnliche Sortimente gründen.

Auf zwei Flächen, auf denen jetzt noch vor allem Büsche und Bäume stehen, wird XXXLutz bauen. Foto: Peter Michaelis Die zweite wesentliche Änderung betrifft den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Das nordwestliche Areal des FNP-Änderungsbereiches musste als „Grünfläche ohne besondere Zweckbestimmung“ ausgewiesen werden. Grund waren laut Steinbrecht nötige Baumaßnahmen außerhalb der Vorhabenfläche, etwa im Bereich der Siemensstraße für die Zuwegung zum neuen Möbelhaus. Der Bauamtsmitarbeiter betonte nach Fragen von Ausschussmitgliedern, dass sämtliche Umbaumaßnahmen an Siemensstraße und Tinzer Straße für eine reibungslose Verkehrsführung zu XXXLutz vom Vorhabenträger organisiert und auch finanziert werden. Die Stadt Gera trage allein den Verwaltungsaufwand für diese Baumaßnahmen. Im Moment werde dazu gerade der Vertrag vorbereitet. Der Bauausschuss segnete mit einer Enthaltung die Beschlussvorlage ab. Im Wirtschaftsausschuss befürwortete man die FNP-Änderungen einstimmig ohne Diskussion.