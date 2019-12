Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

OB serviert weihnachtliches Drei-Gänge-Menü in Gera-Lusan

Zum Weihnachtsessen für bedürftige und allein lebende Menschen mit dem Rathauschef wurde am Sonnabend in die Begegnungsstätte der „Jumpers Gera“ in der Lusaner Kastanienstraße eingeladen. Auch wenn sich der Hunger offenbar in Grenzen hielt und der große Ansturm ausblieb, ein paar Geraer ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich Putenkeule oder Wildschweinbraten samt Klößen von Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) servieren zu lassen. Die vierjährige Lyss bezog ihn ohne Scheu gleich mit in ihren Tischspruch ein. Guten Appetit!

Das Weihnachtsessen folgt dem Weihnachtskonzert der Geraer Ehrenamtszentrale, mit dem in diesem Jahr der Weihnachtsbaum auf dem Markt begrüßt wurde. Die dort erlösten 510 Euro wurden der Geraer Tafel übergeben, die nun gemeinsam mit dem OB, der Ehrenamtszentrale, den Jumpers und der Tag Wohnen und Service GmbH das Drei-Gänge-Menü in der Kastanienstraße anboten.